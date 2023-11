Jugadores de Manchester United utilizaron réplicas de las camisetas en sus últimos partidos

Los jugadores de Manchester United se vieron obligados a usar réplicas de las camisetas originales debido a que las proporcionadas por la marca Adidas resultan demasiado estrechas para los futbolistas del equipo, según informó un medio inglés este miércoles.

"La empresa de ropa está buscando una solución después de las quejas de algunos miembros del equipo de Erik ten Hag, quienes no han usado los calcetines oficiales de local desde el segundo partido de la temporada", expresaron desde el Daily Mail.

En esa tónica, el citado medio reveló que el más perjudicado por esta situación es el guardameta camerunés André Onana, quien reclamó esta situación luego de la victoria por 2-1 ante Sheffield United el pasado 21 de octubre.

No es primera vez que este problema ocurre en la Premier League, ya que hace aproximadamente un mes The Telegraph reveló que los futbolistas de Aston Villa no estaban contentos con la equipación, mencionando problemas relacionados con la transpiración.