¿Manchester United busca DT? Medios aseguran Erick Ten Hag no va más

Tras una muy mala temporada que tiene al Manchester United en la séptima posición de la Premier League, muy lejos de la clasificación a torneos europeos, el cuestionado técnico Erick Ten Hag tendría confirmada su salida tras finalizar el torneo.

Así lo hizo saber en redes sociales la cuenta @indykailanews, que se dedica a entregar las últimas noticias del fútbol inglés y en su publicación señalan que, "Erik ten Hag dejará el Manchester United Football Club al final de la temporada. ¡CONFIRMADO! Jim Ratcliffe ha iniciado el proceso para nombrar un nuevo entrenador".

Pero no solo eso, minutos más tardes en otra publicación el medio señaló que, "Podemos confirmar que se ha establecido contacto con Roberto De Zerbi. Conversaciones en curso con Manchester United. ¡Confirmado!".

🚨Exclusive:



Erik ten Hag to leave Manchester United Football Club at the end of the season.



*CONFIRMED*



Jim Ratcliffe's INEOS have started the process to appoint new manager. #mufc pic.twitter.com/xgpDSsbcgz