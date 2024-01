La respuesta de Manuel Pellegrini a una jugosa oferta del el fútbol árabe

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, reveló que estuvo muy cerca de abandonar el club español para partir al futbol árabe al asegurar que dudó mucho dada la tentadora oferta que le llegó desde Medio Oriente.

"Hubo una oferta con papel desde Arabia, sí. Era de mucho dinero. Yo le había dicho que sí a China hace años. Entonces había terminado con Manchester City, esperé otras opciones como Milán o incluso Mónaco con Antonio Cordón, pero en septiembre llegó una oferta de China, me ofrecieron transformar un club por completo", contó el DT en entrevista con el Diario As, de España.

"La diferencia es que ahora no estaba libre. Arabia me entusiasmaba bastante, es un mundo distinto y dudé mucho, pero el cariño que siento en el Betis es como en Málaga. No hubiese sido leal de mi parte", añadió.

"Me llamaron, pero no quería romper un contrato. Sentía que no era el momento de irme aunque estaban dispuestos a pagar la cláusula", complementó.

El entrenador terminó rechazando la oferta y decidió quedarse en el futbol europeo, para intentar lograr clasificar un año más a un torneo internacional con Betis.