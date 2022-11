La Universidad Andrés Bello premió a Manuel Pellegrini

En una instancia efectuada en horas de la tarde de este jueves, se realizó la ceremonia de reconocimiento del "Premio al Mérito", galardón creado en 2002 por la Universidad Andrés Bello, que busca reconocer a distintas personalidades por sus aportes en diversos ámbitos.



Este año los premiados fueron el expresidente Ricardo Lagos como Figura del Año, en Deporte y Bienestar, el ingeniero civil, exfutbolista y director técnico del Real Betis de España, Manuel Pellegrini, en la categoría de Humanidades, la distinción la tuvo Ana María Stuven, periodista de la U. de Chile, doctora en Historia de la U. de Stanford, profesora titular de la U. Católica y Diego Portales, miembro del Consejo de Comunidad Mujer y Directora de la Comunidad de Organizaciones Solidarias.



Pellegrini se mostró agradecido, señaló haber sido afortunado de haber tenido vida universitaria. "Tuve la exigencia, la capacidad, y quizás la fortuna de tener una vida universitaria. Imposible no recordar cuando salí del colegio el año 70, lo difícil que era estudiar, porque si no era la U. Católica, la U. de Chile o la U. Técnica, no había donde estudiar".