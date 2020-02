Manuel Pellegrini: A la clase política chilena le falta preparación y no tiene vocación

El director técnico nacional Manuel Pellegrini habló de la contingencia politica del país, criticando a las autoridades por su "falta de preparación". Asimismo, contó que votará en abril, pero advirtiendo que primero debe informarse para saber si elegirá o no la elaboración de una nueva Constitución.

"El 95 por ciento de la gente no sabe qué es una nueva Constitución. Yo me incluyo. Mi idea es votar en abril, pero primero informarme exactamente de qué es lo que se está votando. Porque esto no es cambiar por cambiar", dijo en una extensa entrevista con Diario La Tercera.

Respecto a lo que provocó la situación actual del país, apuntó a "las personas que no saben y están en cargos donde se necesita conocimiento, han sido un gran daño para este país. Ahora, yo igual veo a Chile, en comparación con otros países de Sudamérica, bastante mejor. Por eso me extrañó que fuera tan explosivo todo el descontento".

"La clase política está muy cuestionada, más que todo por su falta de preparación. No sé si están realmente preparados para ser elegidos diputados y senadores, y discutir algo importante para que el país progrese. El sistema político está totalmente cuestionado", agregó.

En esa misma línea, aseguró que cuestiona "el sistema político chileno. ¿Sabe por qué? Porque en Chile no hay vocación política para servir al país. Primero, porque en Chile los sueldos de los políticos son muy altos. En los países desarrollados, como Inglaterra o España, ganan menos que acá".

Sobre las repercusiones que ha tenido el estallido social, Pellegrini señaló que Chile es "un país en el que parecía que estaba todo bien y de repente llegó a un grado de violencia inexplicable. Uno venía acá y veía un país bien, pero no cabe duda de que había un descontento, que lamentablemente se ha mezclado con violencia".

"De verdad creo que la gente tiene derecho a protestar si las cosas no están bien. Por ejemplo, no entiendo que los remedios en Chile sean tres veces más caros que en España. Significa que algo no funciona en mi país", cerró el técnico que admitió ofertas en Sudamérica, pero que aseguró que hasta junio no tomará ningún equipo.