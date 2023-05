Manuel Pellegrini: No creo que España sea racista por una minoría que grita estupideces

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, manifestó este martes que no cree que España sea un país racista "por una minoría que grita estupideces", en referencia a los gritos recibidos por el delantero brasileño de Real Madrid Vinicius Junior en el estadio de Mestalla ante Valencia.

En la rueda de prensa previa al partido ante Getafe en el Estadio "Benito Villamarín", Pellegrini fue rotundo al señalar que "hay personas encargadas de analizarlo y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice", y que sí tiene "claro que por una minoría que grita estupideces no significa que ese país sea racista".

"Yo no creo que España sea un país racista. No me parece calificar como racista a un estadio como Mestalla, una ciudad como Valencia o un país por una minoría gritando estupideces", recalcó el chileno, quien suma ya varios años en el país tras haber dirigido a Villarreal, Málaga y Real Madrid.