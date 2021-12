Manuel Pellegrini: No podemos debilitar el plantel con alguna salida porque jugamos tres torneos

El director técnico de Real Betis, Manuel Pellegrini, lamentó este viernes la ausencia de diez de sus futbolistas "por diferentes motivos", en el último entrenamiento del año, por lo que se planteó también a la posibilidad de no dejar partir a algún nombre fuerte en el próximo mercado europeo.

Aparte del portugués Rui Silva, que debió viajar a su país natal por el fallecimiento de su madre, al entrenamiento de este viernes del elenco bético, que comunicó el martes seis positivos por COVID-19, faltaron el portero chileno Claudio Bravo; los defensas Miranda, Montoya, el senegalés Sabaly y el argentino Pezzella; los centrocampistas Joaquín, Rober, el marfileño Paul y el francés Nabil Fekir.

El "Ingeniero" indicó que no cree que su equipo "vaya a participar en el mercado invernal, aunque uno no se puede cerrar a alguna cosa", ya que considera que "el plantel está respondiendo bien a las exigencias", si bien insistió en la improbabilidad de que "se vaya nadie ni de que llegue nadie".

"No me cierro a nada, pero no creo que se haga nada. Lo que no podemos es debilitar el plantel porque estamos en tres competiciones", añadió el DT chileno.

Betis enfrentará este domingo a Celta de Vigo en el arranque de la segunda rueda de la liga española.