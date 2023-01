Pellegrini: En el fútbol profesional no se pueden dar ventajas

El técnico de Real Betis, Manuel Pellegrini, se refirió al próximo estreno en Copa del Rey ante Ibiza Islas Pitiusas, y el siguiente duelo contra Rayo Vallecano, con escasas horas de descanso, ante lo que sostuvo que no es ideal entregar ventajas.

"Me parece que en el fútbol profesional no se pueden dar ventajas. Jugamos el primer partido en el retorno a la liga, sería lógico haber jugado martes o miércoles a más tardar. Son ventajas que en el fútbol no se pueden dar y la gente que estén a cargo podrían tenerlo en consideración", expuso.

En lo relacionado con la defensa del trofeo, dijo que están "con mucha ilusión de volver a comenzar esta competición que fue tan importante para nosotros al poder conquistar el titulo y pensando en ganar el primer partido para seguir avanzando".

"Fue una de las bases del año pasado, no creer que hay rivales más fáciles o difíciles y tomar la misma confianza con cualquier rival. Ojalá empecemos de la misma manera que el año pasado", indicó.

Además, anticipó que será el regreso de los seleccionados argentinos a la convocatoria, tras ganar el Mundial: "Guido y Pezzella sí están en la lista de citados. A Paul todavía le faltan algunos días más para estar al cien por cien. El resto está en condiciones de entrar".