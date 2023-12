Pellegrini fue criticado tras sufrida victoria de Betis en Copa del Rey: "No estuvo a su nivel habitual"

El chileno Manuel Pellegrini, técnico de Real Betis, fue criticado por la prensa española tras la sufrida clasificación de su equipo a la tercera ronda de la Copa del Rey, tras batir a Villanovense, de la cuarta división.

"No tiene muchos efectivos, por eso a lo mejor, se libra de una crítica más severa, pero cambiar a Willian José, fuera de sitio, cuando se necesita el gol, no se entiende bien. Salvó un día crítico, pero no estuvo a su nivel habitual", señaló el medio Mucho Deporte, donde calificaron al chileno con un cuatro.

Misma nota la otorgaron en El Desmarque, donde subrayaron que "no se le puede aprobar. Su planteamiento casi le sale caro y también tiene mucha culpa de lo que ocurrió hoy. Experimentó con el sistema y no funcionó".

"Dejar a Isco, Ayoze y Guido en casa le generó un drama cuando buscó alternativas para la remontada. Con los cambios mejoró el equipo, sí, pero la imagen no es la deseada", complementaron.

Por su parte, en Mundo Deportivo comentaron que "Pellegrini puso en liza un novedoso 4-4-2, con Borja Iglesias en punta y Willian José de enlace por detrás, pero la ausencia de creadores en la zona ancha y la escasa aportación de los extremos, impidió llegar con peligro a la meta del ex bético Lázaro".

Una visión totalmente opuesta mostraron en Estadio Deportivo, medio que destacó que "el técnico chileno sacó un once para no especular con la competición, apostando por llevar la iniciativa e incluso con dos delanteros centros pero echó en falta la visión de juego de un hombre como Isco Alarcón. Tras el gol del Villanovense reaccionó dando entrada a Juan Cruz, Assane, Ruibal y Roca, acierto de pleno en este aspecto".