Pellegrini lamentó múltiples lesiones: Tratamos de amortiguarlo haciendo rotaciones

El chileno Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, habló en la previa de su duelo de Copa del Rey contra el modesto CF Villanovense y lamentó el gran número de lesionados en su equipo, auqnue apuntó al trabajo y estrategia para sobrellevar la situación.

"El tema de las lesiones siempre tiene muchas aristas para analizar. Es verdad que hay muchos partidos. Antes del último parón jugamos siete encuentros en 21 días y ahora ocho en 24. No es fácil bajar la cantidad de partidos y por eso tratamos de amortiguarlo haciendo rotaciones", indicó en la previa sobre las 11 bajas del equipo.

"No están Pezzella, Rodri, William Carvalho ni Nabil Fekir, no están en condiciones de estar citados. No creo que Fekir esté hasta enero. Veremos cuál es el 11 inicial", expresó el "Ingeniero", que dio descanso a Isco, Ayoze Pérez y Guido Rodríguez por su alta carga de duelos disputados. También está la larga ausencia de Cladio Bravo.

Sobre la visita a Villanovense, de Cuarta División, Pellegrini expresó que "en este tipo de eliminatoria si entras confiado y creyendo que vas a ganar vienen resultados adversos. Tenemos que salir con la mentalidad de enfrentarnos a nosotros mismos. La motivación te lleva a dar rendimientos altos".

"Hay partidos que en la teoría son una sorpresa pero no en la práctica, porque si dejas a cualquier rival jugar con facilidad pasan cosas. Hay que tomárselo muy en serio, exigirnos al máximo para seguir avanzando en la Copa", agregó.

El partido de los sevillanos en la segunda ronda de la Copa del Rey se jugará este miércoles 6 de diciembre a las 15:00 horas de Chile (18:00 GMT).