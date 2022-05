Pellegrini: Mientras las matemáticas no digan lo contrario, hay que seguir creyendo

El chileno Manuel Pellegrini, técnico de Real Betis, afirmó tras la victoria 3-0 en su visita a Valencia que "mientras las matemáticas no digan lo contrario, hay que seguir creyendo" para entrar a la próxima Champions League.

Betis quedó a tres puntos de Atlético de Madrid, que debe su partido ante Elche y en caso de un triunfo asegurará su plaza a la competencia de clubes más importante de Europa.

El técnico nacional afirmó tras el triunfo que no hubo tres goles de diferencia en el terreno de juego, pero que su equipo hizo un buen partido y fue capaz de aprovechar sus ocasiones gracias a haber marcado primero.

"No fue un partido plácido porque los dos últimos tantos llegaron muy al final y el objetivo era que el Valencia no marcara primero porque es un equipo que se cierra muy bien. Al no marcar y hacerlo nosotros, se tuvieron que abrir y eso nos dio opciones en el tramo final", agregó Pellegrini.

"Con el 0-1 vi que podíamos ampliar el marcador ante un Valencia que se vio obligado a arriesgar y que nos apretó, pero que no dispuso de muy claras ocasiones para marcarnos gol", explicó el técnico chileno.

A partir de ahora, el objetivo de Real Betis es tratar de ganar a Granada en la próxima jornada para llegar lo más alto posible, aunque Pellegrini reiteró que la temporada, al margen de lo que queda, ha sido brillante para su equipo.