Pellegrini sobre la Roja: Ir con una directiva que no conozco para clasificar a un Mundial no me interesa

El entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, mantuvo las puertas abiertas a la selección chilena, pero afirmó que ahora, con la actual directiva, "no le interesa". Además, aclaró que no dirigiría a otra escuadra nacional que no fuera la Roja en Sudamérica, apuntando que aún tiene tiempo de cumplir su anhelo de estar en un Mundial.

"Escuché el otro día a Biden decir que quería ser presidente de Estados Unidos hasta los 86 años, así que todavía tendría tiempo", dijo en diálogo con el medio Relevo.

"Ha sido un tema complicado toda mi vida. No me gusta el trabajo de una selección, de estar una vez al mes teniendo a los jugadores para transmitir dos o tres conceptos tácticos y jugar una eliminatoria. Me gusta estar en el día a día, ver una mejoría constante en los jugadores", continuó.

"Sí me encantaría acabar mi carrera de técnico dirigiendo en un Mundial, es lo que me falta y para eso tengo que dirigir una selección. Para mí sería muy extraño no dirigir una que no fuera la de Chile, me costaría o dolería jugar contra mi país", aclaró.

Sobre si ya tuvo alguna opción de asumir el cargo, explicó que "tuve de presidente a un amigo mío -Arturo Salah-, que hicimos carrera de jugador y técnico juntos, pero entonces pero tenía contrato vigente y no iba a romperlo".

"Ir ahora cuando hay una directiva que no conozco para poner la cabeza para clasificar a Chile para un Mundial no me interesa. Otra cosa sería si hubiera un programa de desarrollo en base a una realidad, a una sustentación económica para desarrollar fútbol chileno y hacer un programa completo desde las divisiones inferiores", apuntó.

"Me entusiasmaría después de acabar mi contrato con Betis, que son dos años más. Me gustaría muchísimo, pero no se reúnen las dos condiciones: primero por mi contrato y luego porque no se dan las condiciones para que Chile pueda clasificar al Mundial, en la medida de que no hay una autocrítica fuerte de lo que se viene haciendo a nivel de divisiones menores, del campeonato y de la exigencia", criticó.

También respondió si es que es cierto que su nombre sonó en la de Brasil: "Todo eso son rumores de selecciones, como le digo no entrenaría una selección que no fuera Chile dentro de Sudamérica sobre todo. Podría ser en otras pero siempre que no tuviera un club que me llenase", finalizó.