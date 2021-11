Pellegrini: Todos los equipos tienen bajones y hay que saber afrontarlos

El técnico chileno de Real Betis, Manuel Pellegrini, entregó sus sensaciones en medio de la negativa racha que arrastra el cuadro andaluz con tres caídas consecutivas y aseguró hay que saber afrontar este bajón para reencontrarse con los triunfos.

"No sé quiénes generan los fantasmas. Tenemos claro que han sido tres partidos difíciles. El Derbi (frente a Sevilla) lo dejo al lado porque es muy complicado competir con un jugador menos. Si bien jugamos ante equipos superiores a nosotros en presupuesto y plantel, dimos mala imagen. Le puede pasar a cualquiera. El plantel está entero para retomar la senda. Todos los equipos tienen bajones y hay que saber afrontarlos", comentó el entrenador en entrevista con el diario El Desmarque, de Sevilla.

"Todos los partidos creo que me he equivocado, ganando o perdiendo. Tampoco puede cambiar esto de estar bien cuando uno gana y mal cuando pierde. Muchas veces juegas bien y pierdes. En eso hay que tener la cabeza fría, y revisar partidos y rendimientos. Me habría gustado hacerlo todo distinto. Lo importante es hacerlo mejor, forma parte de esto y hay que estar abierto a opiniones", complementó.

Consultado por los sueños del elenco andaluz, el DT espera armar algo similar a lo hecho con Villarreal: "Ganar el próximo partido, hacer crecer la institución. Llegué en un momento complicado, años atrás gastaron 100 millones, y había una realidad distinta que había que afrontar y es mérito de todos. Me gustaría con un trabajo continuo dejar al Betis como una institución sólida, con el ejemplo del Villarreal. Ojalá que se dé".

Por último, Pellegrini le envió un mensaje a los fanáticos: "Siento el cariño de la gente todos los días. Lo agradezco al hincha del Betis y a la gente de Sevilla. El derbi es un partido especial, la afición lo estaba esperando, son muchos años sin ganarle al eterno rival, pero estoy seguro que los tenemos con nosotros apoyándonos igual que siempre".