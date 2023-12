Pellegrini valoró esfuerzo de sus jugadores ante Almería: Apenas pudimos recuperarnos

Pese a igualar ante Almería, último de la Liga de España, el entrenador chileno Manuel Pellegrini valoró la actuación de sus jugadores en Real Betis, considerando el desgaste tras jugar el pasado jueves ante Sparta de Praga por Europa League y la expulsión de Héctor Bellerín cerca del minuto 20 del partido.

"Llegamos el viernes a Sevilla a las tres de la mañana y apenas pudimos recuperarnos del esfuerzo realizado en la Europa League. Hoy (domingo) jugamos con uno menos durante 70 minutos, lo que es mucha ventaja para cualquier rival. Por ello, considero que el empate es muy bueno", comentó.

En ese sentido, el técnico nacional complementó: "Tuvimos que realizar un enorme esfuerzo y el equipo mostró una gran madurez ante una situación muy adversa, lo cual me pone muy contento y muestra el nivel de compromiso de los futbolistas"

"En igualdad de condiciones tuvimos ocasiones muy claras para convertir y tras la expulsión nos cerramos para aguantar pero sin renunciar a alguna salida", explicó.

Finalmente, se refirió a la expulsión de Bellerín analizando que como equipo: "Cometimos un error. No he visto la jugada, pero los comentarios de la gente es que puede ser amarilla o roja. No iba con mala intención, pero llega tarde y le da un planchazo"