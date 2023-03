Pellegrini y complejo partido ante Real Madrid: Saldremos sin temor

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, afirmó que Real Madrid, su rival liguero de este domingo en el Benito Villamarín, "siempre sale a ganar" y "juega muy bien al fútbol, pero eso no quiere decir" que su equipo no tenga "opciones de victoria" en un partido en el saldrán "sin temor".

Pellegrini insistió este sábado en rueda de prensa en que se trata del "rival más complicado de la Liga", aunque él no se fija en la identidad del adversario porque exige "siempre a los futbolistas que jueguen igual todos los partidos", con independencia de que se medirá al vigente campeón sin Sergio Canales ni Nabil Fekir, sus dos jugadores más creativos.

El mediapunta francés fue operado este semana en su país de la rodilla que lo mantendrá de baja hasta la próxima temporada; y el técnico santiaguino dijo de él que "lo más importante es que está bien; ahora hay que esperar los plazos para la recuperación", nunca inferiores a los seis meses.

Manuel Pellegrini admitió que Fekir "es un jugador muy importante" para el Betis, "pero sin él hay un plantel que hasta el momento ha respondido bastante bien", ya que se trata de un grupo de "gente involucrada" en el que "todos se sienten importantes cuando han tenido que jugar".

El preparador bético informó también de que Sergio Canales "está en recuperación, cada vez mejor" de su dolencia muscular, pero "no está en la lista" para el choque contra el Real Madrid, por lo que espera que "pueda llegar para el jueves", cuando el Betis juegue en el campo del Manchester United, ya que "está prácticamente recuperado".

"Vamos a jugar sin temor, a salir a ganar desde el primer minuto, y si les ganamos, fenomenal, y, si no, que sea porque el Madrid fue superior y no porque nosotros no jugamos a lo que somos capaces", recalcó.

Pellegrini, por último, defendió al colectivo arbitral al asegurar que "los errores de los colegiados son para todos, no está en el ánimo perjudicar a nadie", aunque "ellos también están expuestos a tener equivocaciones", y resaltó que "nunca" ha "buscado la justificación del árbitro" en caso de resultados negativos.