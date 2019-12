PellegriniOut: El hashtag que se hizo tendencia en Inglaterra por nueva caída de West Ham

Los hinchas de West Ham United comenzaron a perder la paciencia con el técnico chileno Manuel Pellegrini luego de la nueva derrota que sufrió el equipo londinense, esta vez a manos de Leicester City, y se tomaron las redes pidiendo su salida.

Es por eso que durante este sábado el hashtag #PellegriniOut (Fuera Pellegrini) se hizo tendencia en Twitter, donde los seguidores de los "hammers" expresaron su descontento con el entrenador.

West Ham marcha en el puesto 17 de la Premier League con 19 puntos, apenas uno por sobre Aston Villa, que es el último de los tres equipos que ocupan puestos de descenso y por ello en Londres están preocupados.

Revisa algunos de los comentarios:

Can Pellegrini go now? Along with all the players as they clearly don’t want to play judging how bad they are 😡😂! Seriously going to be relegated at this rate!! #WHULEI #pellegriniout