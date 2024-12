Ríe de sólo de pensarlo: El Betis de Pellegrini puede reforzarse con figura del Manchester United

El inicio de enero marca en el fútbol mundial, especialmente en el europeo, la apertura del mercado de fichajes, la que se da en el invierno del hemisferio norte, y donde los equipos apuestan a reforzarse de cara a la segunda parte de sus torneos.

El Betis de Sevilla no ha tenido una temporada tan auspiciosa como en los últimos torneos, marcha en el noveno lugar, un puesto poco habitual para el conjunto que adiestra Manuel Pellegrini, aunque aseguró su participación en la siguiente ronda de la Conference League, por lo que estudian la opción de mejorar su plantilla.

El delantero brasileño de los “Diablos Rojos”, Antony, no ha tenido un buen desempeño en lo que va de la Premier League, y para un jugador que costó 100 millones de euros se pretende que no pierda actividad, y por lo mismo aparecieron varios clubes interesados en tenerlo en sus filas, uno de ellos el Betis.

El medio ABC de Sevilla señala que aún cuando la negociación se ve dificultosa ya se han producido los primeros acercamientos, donde se plantea compartir el salario del delantero don los “Red Devils”, y además la partida de un jugador al elenco inglés como parte de la operación, tal cual puede ser el joven delantero Assane Diao, de 19 años, quien tiene un valor de carta de 15 millones de euros.

Los portales ingleses también recogen la información, y ven factible esta chance, para un jugador que hasta ahora sólo ha sumado 349 minutos en lo que va de temporada, si se consideran todas las competencias donde ha participado el Manchester United.

🚨 BREAKING:



Real Betis have asked Manchester United for Antony on loan in January and to share his salary. #MUFC [@Matglez, @abcdesevilla] pic.twitter.com/kPtMZ7Q2kh