Borghi y muerte de Maradona: No quiero despedirlo con lágrimas tristes, porque nos dio alegrías y muchas

Claudio Borghi, ex seleccionado argentino y campeón mundial junto con Diego Maradona en 1986, reflexionó sobre la muerte del "Pelusa" y afirmó que no quiere despedirlo con lágrimas, debido a las alegrías que generó en el fútbol y que se queda con la imagen de haber vivido experiencias "maravillosas" junto a él.

"Nos conocíamos de toda la vida, recibir un audio o un cariño para mí no era difícil, no era llamativo. Eramos dos ex compañeros que se encontraban y pasábamos buenos momentos. Me arrepiento de no estar más cercano en los últimos años, pero estaba tan blindado y protegido por personas interesadas en el producto Diego Maradona. Me quedo con la imagen de vivir cosas maravillosas con él", comentó Borghi en su tribuna como comentarista en el CDF.

El "Bichi", quien se crío en la cantera de Argentinos Juniors, al igual que Maradona, también manifesto su admiración "por su velocidad mental, su pie educado", aunque lamentó el daño que sufrió "por esa guerra que tenía con todo el mundo que fuera poderoso".

"Tenía la esperanza e ilusión que con 60 años viviera una vida mejor, más tranquila. Que se sacara este nombre de Diego Maradona y fuera un tipo más corriente. No lo logró, lo perdimos, hicimos poco para retenerlo y eso es algo que nos tenemos que cuestionar", advirtió.

Por último, Borghi también recordó que Maradona "le gambeteó a la vida muchas veces. Quiero recordarlo de buena forma, no tengo nada que recriminar de su vida privada. Y no quiero despedirlo con lágrimas tristes, porque nos dio alegrías y muchas".

"Nos dio la posibilidad como argentinos de ganar un mundial y ser importante en otros. Nos representó de buena forma deportivamente, aunque en otras no tanto. Pero no me interesa quedarme con eso. Prefiero al Diego cercano y cariñoso", cerró.