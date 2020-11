Diego eterno: Las reacciones en el mundo tras la muerte de Maradona

Desde Pelé, pasando por el actual presidente argentino, Alberto Fernández, y por el cantautor Fito Páez, se sumaron a la despedida del fallecido Diego Armando Maradona.

Y en su adiós al ídolo trasandino se repitió la pena y el dolor por la muerte del '10', pero también el agradecimiento a lo que hizo en las distintas canchas de fútbol del mundo.

Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe 💔

🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/Xns3Z72pxt