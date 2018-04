Diego Maradona volvió a disparar con todo contra Jorge Sampaoli y Sebastián Beccacece

El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona volvió a criticar duramente a Jorge Sampaoli y a Sebastián Beccacece, a quienes les cuestionó su casi nula trayectoria como futbolistas.

El "Pibe de Oro" aseguró en entrevista con CNN en Español en relación a la dura derrota d la "albiceleste" ante España que "a nadie le gusta perder por seis, a mí me tocó comerme seis en la altura con Bolivia. Supera todo lo que el jugador de fútbol viene masticando y escucha del técnico. Y llega uno con un arsenal de ayudantes y nos dice que la pelota es redonda. Me parece que ahí es donde más le erra. No me acuerdo de haber escuchado un gol de Sampaoli".

En la misma línea agregó que el casildense "tiene que tener un respeto grande por lo que dejamos nosotros, lo que hicimos en la selección. La selección argentina tiene un respeto ganado pero que se está resquebrajando porque cada vez las cosas se hacen peor. Sacamos a Grondona y pusimos a (Claudio) Tapia que es un tipo bárbaro, pero que vaya a hacer un asado si es un tipo bárbaro. Que no ponga un tipo al lado de Sampaoli para pararle los bochazos. Y que Beccacece se haga cargo de la Sub 20... ¡Beccacece! Vuelvo a repetir: ¿cuántos goles escuchamos de Beccacece o cuántos penales atajó Beccacece? No sé... Estamos en una fábrica metalúrgica, no estamos en el fútbol argentino".

A su vez, el "Pelusa" acusó al ex DT de la Roja de haberlo traicionado. "A mí ya Sampaoli me traicionó cuando salió campeón Argentina de la Davis y me dijo que me quería hacer un homenaje en Sevilla y quería hablar de fútbol. Yo le dije sí, cuando se dé no hay problema, pero se ve que el hombre ya tenía otro pensamiento y habría tirado onda por otros lugares. No quería hablar con Maradona, quería por ahí acercarse más a la Selección que a otra cosa", indicó.