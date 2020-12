DT de Maradona en Napoli: Diego estuvo rodeado de gente mala, nadie quería ayudarlo

El italiano Ottavio Bianchi dirigió en dos oportunidades a Napoli, teniendo en la primera de ellas a Diego Maradona como uno de sus pupilos. En los últimos días, el ex técnico concedió una entrevista en la que reveló que él quiso ayudar al astro argentino, pero que "lamentablemente estuvo rodeado de gente mala".

En diálogo con Infobae, Bianchi mencionó que: "Había un Diego (humano) y un Maradona (personaje), que eran completamente distintos. Me quedo con el hombre. Un chico maravilloso pero con presiones mundiales y eso le hizo la vida difícil".

"Yo hice todo lo que pude para ayudarlo pero no lo conseguí. Diego estaba rodeado de gente mala; nadie quería ayudarlo realmente. Ninguno fue capaz de decirle 'No Diego, eso no'. Era imposible convencerlo para que cambiara su estilo de vida", agregó.

Incluso el DT aclaró que fue por Maradona que decidió renunciar a la banca del elenco napolitano, explicando que: "Me dolió, pero a pesar de haber pedido mi renuncia tengo un gran afecto por él. Era difícil decirle a Diego qué hacer fuera del campo, no podía permitirme darle instrucciones".

"Cuando dicen que Diego no se entrenaba era mentira. Era un enamorado del fútbol. El peor castigo que podían darle era dejarlo sin entrenar, eso le molestaba", sentenció.