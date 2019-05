El día que Diego Maradona aconsejó a Lionel Messi cómo patear tiros libres

El astro argentino Lionel Messi, quien actualmente destaca como uno de los mejores pateadores de tiros libres del fútbol mundial, fue aconsejado por Diego Maradona para mejorar su técnica cuando ambos coincidieron en la selección argentina.

La anécdota la contó el ex preparador físico de la "albiceleste", Fernando Signorini, quien señaló que el 2009 en los entrenamientos de cara a un amistoso con Francia el "Pelusa" vio como la "Pulga" erraba cuando probaba al arco con pelota parada y le hizo una sugerencia.

"Escuchame, papi. Cuando le entrés a la pelota, no le saqués el pie tan rápido porque si no ella no sabe lo que vos querés", fue lo que le dijo el campeón del mundo en México 1986 a la estrella de FC Barcelona.

Hasta ese momento, Messi había anotado una sola vez de tiro libre en la victoria por 6-1 de los "culés" sobre Atlético de Madrid. En la actualidad, el capitán de Argentina lleva 48 tantos convertidos de faltas directas en su carrera.