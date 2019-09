En Argentina aseguraron que Maradona llegó a acuerdo para ser DT de Gimnasia y Esgrima

La prensa argentina aseguró que Diego Maradona ya llegó a un acuerdo para transformarse en nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El diario deportivo Olé afirmó que "lo más probable es que este jueves se terminen de firmar los papeles y el 'Diez' sea presentado en breve como el DT que reemplazará al 'Indio' (Hernán Darío) Ortiz".

A su vez, el mismo medio reveló las exigencias del "Pelusa" para sellar su arribo al "Lobo". La primera fue que su ayudante sea Gabriel Batistuta, quien en redes sociales comunicó que rechazó la oferta.

Quiero agradecerle a Diego Maradona el ofrecimiento que hace mucho estaba esperando. Lamentablemente el 17/9 en Basilea Suiza tengo la cirugía programada para la colocación de la prótesis de mi tobillo que prácticamente no me permite caminar. Le deseo fervientemente lo mejor !!! — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 4, 2019

Como segunda opción surgió el nombre de Sergio "Gallego" Méndez, quien fue DT de Palestino el año 2018.

A su vez, Maradona afirmó sobre el tema económico que "no vengo a fundir al club, lo que ustedes me puedan pagar está bien", y agregó que "la plata no es una prioridad en mi vida, porque la verdad es que no me hace falta".

El campeón del mundo en México 1986 habría señalado también que "le vamos a dedicar el primer triunfo a Ofelia, la mamá de mi presidenta (en referencia a Cristina Fernández)".

Por otro lado, el "Pelusa" se negó a la petición de la dirigencia de hacer de local en el Estadio Unico de La Plata con el objetivo de generar una mayor recaudación.

"La cancha de Gimnasia tiene que ser un fuerte para los rivales. Tenemos que jugar todos en el Bosque, los hinchas con su aliento y los jugadores poniendo huevos", apuntó.

Por último, quedó definido que Maradona seguirá viviendo en Buenos Aires y que viajará a La Plata dos o tres veces por semana.