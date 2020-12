Ex esposa le dedicó a Maradona su participación en Master Chef

Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Maradona, está participando del programa "MasterChef Celebrity" en Argentina, y el martes pasado alcanzó un gran desempeño, tras lo cual le dedicó al fallecido ídolo su participación.

"No quería decir nada, porque todos los días se dicen cosas lindas y no. No hablé, no hice ningún homenaje, pero va para el papá de mis hijas", dijo la ex esposa del '10' cuando Santiago del Moro, conductor del programa, anunció que había ganado una estrella dorada.

"Son tiempos muy movilizantes para mí y para toda la familia", añadió.

Quien la felicitó en redes sociales fue una de sus hijas: "¡Sos inmensa Ma! ¡Nos extraño! Ya nada es igual y una parte muy mía se fue con él. Perdón. Es así. No les prometo nada. No puedo. Pero vos, ¡vos quédate para siempre con ese llamado! ¡Nos amo!", escribió Gianinna Maradona en Twitter.