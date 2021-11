Ex pareja cubana de Maradona: Competíamos para ver quién consumía más cocaína

La cubana Mavys Alvarez, que tuvo un vínculo sentimental con Diego Maradona en 2001 cuando ella tenía 16 años, relató las presuntas vejaciones que sufrió durante su relación con el ex futbolista, entre ellas su encierro durante más de dos meses en una vivienda de Buenos Aires.

"Hasta que regresé a Cuba, aproximadamente dos meses estuve encerrada en esa casa. No podía ir a ningún lugar", manifestó la mujer de ahora 37 años en una rueda de prensa con medios internacionales.

En diálogo con Crónica HD, dio otros detalles: "Diego me pidió que pasara la noche con él, que durmieramos juntos y que ahora yo era su mujer. Mi mamá se puso a llorar y me pidió que me cuide. Así empieza todo. Los primeros días fueron bonitos. Me tenía deslumbrada y me mostró un mundo que conocía. A los tres meses me inició en las drogas".

"Me mostró un plato con cocaína y me contó lo bien que le hacía. Poco a poco me insistió hasta que finalmente la probé", relató, para luego contar que hacían "competencias para ver quién consumía más cocaína" y que en algunas ocasiones ella le ganó al "10".

La semana pasada, Alvarez arribó al país trasandino para declarar en una causa por presunta trata de personas que involucra al entorno del ex futbolista y que está relacionada con esos dos meses que pasó en Argentina, entre finales del 2001 y principios del 2002.