Ex portero de Everton se descargó contra Maradona: Me dejó sin nada

El ex portero de Everton, Cristian Campestrini, descargó su enojo contra el argentino Diego Maradona, afirmando que lo "dejó sin nada" al momento en el que el técnico arribó a Dorados de México.

En diálogo con TNT Sports, el guardameta apuntó que por culpa del actual estratega de Gimnasia se quedó sin club durante seis meses en 2018.

"Para mí el fútbol tiene otros valores, otros códigos. Siempre se le idolatra demasiado (a Maradona), pero yo soy una persona que tiene valores y no me gusta el frauduleo", declaró el aruero.

Las palabras de Campestrini tienen que ver con el momento en el que decidió no renovar con Dorados debido a que Maradona lo llamó para que fichara en Dinamo Brest, club bielorruso del que el campeón del mundo con Argentina es presidente honorario.

"Me dolió no estar defendiendo un arco por esa confusión. Cuando llegó a Dorados revolucionó México. Le tocó llegar a dos finales, aunque perdió las dos, y a mí me dejó sin nada, me creó una nueva ilusión, pero yo dejo todo en manos de Dios y la virgen", sentenció.