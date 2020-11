Futbolista que dio la espalda a Maradona: He recibido amenazas de muerte

La jugadora del club español Viajes InterRías Paula Dapena, quien se negó a guardar el minuto de silencio por el ex futbolista argentino Diego Armando Maradona antes del amistoso frente a Deportivo Abanca, acusó amenazas de muerte tras su gesto.

"En mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo. Las redes sociales son así: es mejor esperárselo que no para no asustarte", explicó al medio A Diario.

Dapena argumentó su determinación de tomar asiento mientras se realizaba el homenaje, porque "el jueves fue el día de la eliminación contra la violencia de género y por un hombre maltratador reconcido se guardaba un minuto de silencio y no por las víctimas, es algo que por mis ideales feministas no permitían hacerle un homenaje a Maradona".