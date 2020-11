Hinchas argentinos criticaron duramente el homenaje de Los Pumas a Diego Maradona

Los homenajes a la memoria de Diego Maradona se han apreciado los últimos días alrededor de todo el mundo y en distintos deportes. Este sábado tocaba el turno de la selección argentina de rugby que se enfrentó a Nueva Zelanda, sin embargo, el gesto que tuvieron fue duramente criticado por los hinchas del país trasandino.

La razón de la molestia se debió a que "Los Pumas" solo recurrieron a un brazalete bastante difícil de observar en sus camisetas como gesto hacia el campeón del mundo con la "Albiceleste", algo que se vio notoriamente opacado por el Haka que dedicaron los "All Blacks".

A raíz de esto es que las críticas no se hicieron esperar, leyéndose en redes sociales el enojo por el tímido y frío guiño del equipo argentino hacia Maradona.

"No sabía (del homenaje) hasta que lancé la moneda con Sam Cane y me lo contó. Estoy muy agradecido por eso. Obviamente Diego Maradona fue muy grande para Argentina, así que estoy muy agradecido por ese gesto de los All Blacks", explicó Pablo Matera, capitán de "Los Pumas".

- Algunas de las críticas de parte de los hinchas argentinos:

La mejor selección de Rugby y más reconocida del mundo homenajeando a Maradona. Lo otros son los pumas. https://t.co/unJ3gnVV3A — Nach & Pop (@ElMarcapiel) November 28, 2020

Los All Blacks homenajearon a Diego Maradona el jugador más grande de la historia del fútbol mundial.

Los pumas sus compatriotas NO.

En Nueva Zelanda el rugby es un deporte popular dónde se reúnen todas las clases sociales. En Argentina es un deporte de las élites gorilas. — Waltinho (@Waltin1) November 28, 2020

Buen homenaje de los Pumas a Maradona.

- ah ¿fué de los All Blacks?

Mala mía 🙄 pic.twitter.com/Gkwqatmt25 — PatoCristino (@SpeakerAr) November 28, 2020

Sigo sin entender la nula acción de los Pumas con relación a homenajear a Diego Maradona... un brazalete negro que ni se advertía... y quedaron más en evidencia con el tributo All Black... — Alejandro Coccia (@AlejandroCoccia) November 28, 2020