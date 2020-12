Hugo Gatti reabre la polémica: Diego fue muy bueno pero el grande fue Pelé

Siempre polémico, el ex arquero argentino Hugo "el Loco" Gatti tuvo palabras para Diego Armando Mardona y si bien lo comparó con Carlitos Gardel, aseguró que el más grande futbolista de todos los tiempos ha sido Pelé.

"No no, no, no voy a decir lo que todos quieren escuchar. Lo repito: el mejor fue Pelé, yo lo vi jugar mucho, me enfrenté con él. Maradona está con los Di Stéfano, los Cruyff, aunque yo entiendo que muchos lo pongan ahí arriba. La gran diferencia es que Pelé, cuando se retiró, no tuvo una vida extradeportiva tan particular y mediática como la de Maradona. Diego fue muy bueno pero el grande fue Pelé", dijo el arquero en entrevista con Olé.

Junto con eso, el otrora portero de Boca Juniors pidió que dejen en paz al ídolo argentino argumentando que el fallecido futbolista ahora está en paz.

"Las camisetas que tenía de él las fui regalando todas. Pero para, lo que digo antes de cualquier cosa es que lo dejen en paz a Diego. Ya está, ya vivió como pudo con asedio toda su vida. Ahora por fin tiene algo de paz. Imagino que no fue fácil ser Maradona, viviendo como vivió, siempre rodeado de gente. ¿Sabes lo que es haber sido Maradona? Tremendo. Así que déjenlo en paz ahora por favor. Ya me cansé de escuchar a cualquier pelotudo que lo conoció, contando cómo se drogaba con él, o lo que hacía o hizo en algún momento. Dejen de querer ganar plata con él. La familia, el doctor Luque, el entorno, basta. Todos sabíamos que no estaba muy bien", expresó.

"Yo no compartí tanto, no lo conocí tanto, pero es hora de dejarlo de una buena vez tranquilo. Ahora su familia quiere ganar más plata que cuando Diego estaba; porque hay que decir la verdad, Maradona fue el que fue por lo que causaba, por cómo jugaba. Pero la plata la hizo después, porque la gente lo quería y todos esperaban a ver qué decía, qué hacía, tenía hasta una iglesia maradoniana. Y ahora todos quieren esa plata", añadió.