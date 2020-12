Jugadora que se negó al homenaje a Maradona: Sus fanáticos se te van encima por cualquier comentario

Paula Dapena, la futbolista que se negó a participar en el homenaje a Diego Maradona que hizo su equipo, Viajes Interrías de España, antes de un amistoso, afirmó que su gesto "valió la pena" y que cuando lo hizo no estaba pensando en que daría la vuelta al mundo.

"Es bastante complicado, porque los fanáticos de Maradona se te echan encima por cualquier comentario. Es difícil, pero vale la pena", lanzó en conversación con La Cuarta.

"Cuando se retiró no se vieron cosas buenas de él. Y al final es la imagen con la que me quedé, porque no lo vi jugar. Tal vez algún video. No es algo bueno, es deplorable. No es un buen ejemplo, menos para los niños", señaló.

"En Argentina y en otras partes es un ídolo. Pero un deportista debe tener valores y principios fuera del campo para poder ser ídolo realmente. Maradona, para mí, no los tenía. En el tema de las drogas no me meto, porque es un daño que se hizo a sí mismo. Pero en el momento en que traspasa esa línea y hace daño a los demás, como videos pegando a su ex mujer, o con niñas menores...", continuó.

"Por un tema de convicciones, volvería a ser el gesto que hice. Sería muy hipócrita si lo negara", manifestó al matutino, donde además profundizó en las amenazas que recibió tras su acto.

"No tengo miedo. Es gente anónima, si fueran hacer algo darían la cara. Ellos deberían tener miedo, porque no estoy sola, tengo mucha gente que me apoya y lucharé contra eso. Han sido tantas amenazas que ni siquiera he ido a la policía. Ya tendré tiempo de analizarlo y denunciar de la manera que sea posible", postuló.

"No pensé que mi gesto daría la vuelta al mundo. Creí que quedaría solo entre mis seguidores de Pontevedra en redes sociales y poco más. Fue una locura", finalizó.