La emoción de Oscar Ruggeri: Maradona nos hizo vivir los momentos más lindos de nuestra vida

Oscar Ruggeri, historico defensa de la selección de Argentina, estaba en directo en el programa de ESPN cuando se dio a conocer la muerte de Diego Maradona. Y el "Cabezón" quedó afectado, y muy contenido expresó emotivas palabras sobre su fallecido compañero de batallas en la albiceleste.

"Maradona hizo que conocieran a Argentina en cada rincón del mundo. Uno está esperando que digan que no pasó nada, porque siempre pasó esto con él. Qué loco, no quisimos adelantarnos, no pudimos juntarnos por el tema de la pandemia. No pudimos hablar, ni vernos", relató Ruggeri.

"Lo que nos hizo vivir él a nosotros. De los momentos más lindos en mi vida, la energía que tiraba. Un crack en todos los sentidos. Si hay alguien en el mundo que llevaba la cinta de capitán como correspondía, era él. Yo fui capitán también, y él era distinto a los demás capitanes, porque era el mejor de todos", agregó emocionado Ruggeri.

Finalmente, también agradeció el cariño de la gente y lo demás panelistas en el programa de ESPN por el amor a Maradona.

"Esto fue un paro en el mundo. Me conmueve verlos a ustedes que a todos se les caen lágrimas, porque nos debe pasar a todos los argentinos. No creo que haya algún argentino que no se le caiga una lágrima, por lo que hizo este chico por nuestro país", cerró.