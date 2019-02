La inesperada comparación que hizo Maradona entre Dorados y Argentina

Luego de asegurar su paso a los octavos de final de la Copa MX con Dorados, el técnico Diego Maradona alabó a sus dirigidos y aseguró que su plantel es mejor que el que dirigió en la selección argentina en 2006.

"Yo soy un hombre agradecido al fútbol, el fútbol me dio todo. La verdad es que puedo decir que estoy en un plantel maravilloso, es el mejor plantel que tuve en todos lados que estuve, incluso el de la selección argentina", dijo Maradona luego de que su equipo igualara 1-1 ante Querétaro.

Lo curioso de su declaración es que en aquel equipo estaban En ese equipo se encontraban futbolistas de la talla de Lionel Messi, Gabriel Henzie, Ángel Di María, Juan Sebastián Verón, Gonzalo Higuaín, Carlos Tevez, Walter Samuel, Javier Mascherano, Nicolás Otamendi, Martín Palermo, Diego Milito y Maxi Rodríguez.

Sobre las opciones de su equipo en el certamen copero, Maradona dijo que "nos alcanzará hasta donde podamos, yo no soy adivino. Ojalá podamos levantar la copa, pero si quedamos afuera no nos vamos a recriminar nada. Estamos haciendo las cosas bien y cada jugador de Dorados hoy es un ejemplo. He estado en muchos planteles y en ninguno vi la camaradería que hay en este plantel".

Su rival en la siguiente ronda será Atlas, elenco que dirige Angel Guillermo Hoyos, ex DT de Universidad de Chile.