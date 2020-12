Las fuertes amenazas que recibió la jugadora que se negó al homenaje a Maradona

El medio español Sport dio a conocer algunas de las fuertes y serias amenazas que recibió la futbolista Paula Dapena, del club Viajes Interrías FF, quien se negó a participar en el homenaje realizado el pasado fin de semana a Diego Maradona, por considerarlo "matratador" y "violador".

De acuerdo a lo que sostuvo la publicación, en base a palabras de la misma jugadora, algunos internautas la amenazaron de muerte e incluso le señalaron: "te voy a mandar a tres negros a que te violen".

"He hecho capturas para intentar denunciar esas amenazas, pero no me van a callar. Lo hice convencida porque tengo mis ideales. No me van a callar. Me reafirmo totalmente de haberlo hecho y lo repetiría una y mil veces más", comentó la jugadora que se hizo famosa a nivel mundial.

"Mis compañeras no se lo esperaban y hasta les hizo gracia, porque no sabían cómo reaccionar", complementó.