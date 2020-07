Maradona protagonizó nuevo video tras polémica con sus hijas: Están haciendo todo por plata

El astro argentino y actual DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, protagonizó un nuevo video que se viralizó en redes sociales en medio de la polémica que sostiene con sus hijas Dalma y Gianinna.

Ambas aseguraron hace unos días que buscan que un juez intervenga para controlar la supuesta adicción al alcohol de su padre, quien desató una ola de comentarios en el país trasandino tras aparecer en un registro bailando con los pantalones abajo.

"Estaba muerto, ¿no? Y ahora ¿qué dicen? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir ahora? Están haciendo todo por plata. Y por plata no se compra el corazón de nadie", afirma el "Pelusa" en el último video.

El campeón del mundo con la "albiceleste" agrega: "Maradonianos, los adoro. Los quiero muchísimo. Síganme que no les voy a fallar. No les fallé nunca. Esta tampoco. Aunque me quieran bastardear. Aunque me quieran decir lo que me quieran decir".

Mira el video de Diego Maradona: