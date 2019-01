Maradona volvió a ocupar su polémica frase tras ser dado de alta

El astro argentino Diego Maradona conversó con Radio La Red luego de recibir el alta médica tras serle hallado un sangrado estomacal durante una revisión de rutina este viernes y en dicho diálogo recordó su polémica frase del 2009.

Cuando dirigía a la selección argentina y logró clasificarla al Mundial de Sudáfrica 2010, Maradona dijo: "Que la chupen y sigan chupando. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. Ahora es otra película".

En esta ocasión utilizó los dichos con otro objetivo, al ser consultado sobre el jugador de FC Barcelona Lionel Messi.

"A Messi lo quiero con todo mi corazón. Es un fenómeno, lo quieren hacer líder y él no va a ser líder jamás, va a estar siempre en su mundo deportivo, futbolistico y familiar y me parece bárbaro. Los demás que la sigan chupando, ¿ok?", dijo el "10".