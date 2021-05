Médico Leopoldo Luque: Me apena cuando dicen que maté a Diego Maradona

A seis meses del fallecimiento del astro argentino Diego Armando Maradona, la causa judicial del caso sigue teniendo coletazos. Es que Leopoldo Luque, quien fuese médico del histórico jugador y actualmente uno de los acusados por el deceso, aseguró que "siente pena" por toda la situación con la que ha tenido que lidiar.

El especialista está imputado con otras seis personas en la investigación de la Fiscalía de San Isidro por la muerte del campeón del mundo con la "Albiceleste", y recientemente se les impuso a todos los involucrados en la causa la prohibición de salir de Argentina.

Al respecto, Luque mencionó en entrevista con el medio Crónica que: "Me gustaría que agarren los celulares de todos como hicieron con el mío, para mostrar un segmento, todo desestructurado. El único objetivo de todo eso es sacar dinero. siento orgullo por lo que hice, jamás me desapegué de Diego y traté de ayudarlo".

"No tengo miedo de ir preso ni pienso en eso. No creo que toda la gente piense igual. El futuro es incierto, no lo sé, pero pareciera que el principio de inocencia no existiera más", agregó.

Del mismo modo, y sobre la relación que sostenía con Maradona, el doctor expresó que: "Diego me humillaba. Lo veía solitario y le mentía a mi mujer para ir a verlo, aún cuando no tenía por qué. Yo le ofrecí todo lo que necesitaba y traté de darle el afecto que necesitaba".

"Yo lidiaba con gente que, si no hubiese sido por Diego, jamás lo hubiera hecho. Me siento triste cuando dicen que yo lo maté", subrayó.