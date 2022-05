Peter Shilton y la subasta de la mítica camiseta de Maradona: No la usaría ni para lavar los platos

El legendario arquero inglés Peter Shilton se refirió a la subasta de la camiseta de Diego Armando Maradona, con la que realizó la "Mano de Dios" y anotó el gol más hermoso en la historia de los mundiales, en la victoria por 2-1 de Argentina sobre Inglaterra en México '86.

Shilton dijo en el portal de su país The Sun: "No hubiera cambiado (camisetas) con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos".

Sobre su ex compañero Steve Hodgey, quien cambió la indumentaria con el "10" en ese partido, señaló: "Mirando hacia atrás, apuesto a que está contento de que no nos hayamos enterado. Estábamos muy enojados, menos mal que no lo hicimos. Me alegro de que un inglés haya sacado algo del juego".