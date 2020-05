Pupilo de Diego Maradona en Gimnasia: Me parece que él no es quien arma el equipo, es más marketing

El volante uruguayo Brahian Alemán, fue dirigido por Diego Maradona en la última temporada, en la que señaló que el "pelusa" no es el encargado de armar el equipo, pero que aporta con otros factores al equipo.

"No me tenían en cuenta, pero andaba muy bien en las prácticas. No era Diego el que no me ponía, me parece que él no es que arma el equipo. Es más marketing. Hay un cuerpo técnico muy amplio y hay que respetar las decisiones", señaló al diario El País.

"Tenerlo de entrenador es un gran orgullo. Cuando llegó no lo podíamos creer. Nos quedamos todos mudos. Hoy es uno más, siempre está contento, tirando chistes", complementó.

Sobre el aporte de Maradona, comentó: "Trabaja en la ofensiva con nosotros y aunque no se puede mover mucho ni pegarle a la pelota está ahí en la mitad de la cancha. Gritando y te muestra como pegarle en las tareas de definición. Tiene la rodilla muy mal y no puede casi pegarle, pero te explica cómo hacerlo".