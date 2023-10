Repasa las frases más destacadas del cumpleañero Diego Maradona

Diego Armando Maradona cumpliría años este lunes 30 de octubre y con ese motivo es que recordamos 58 frases del ídolo argentino.

¿Cuál es tu favorita?

1- "Fue la mano de Dios". Sobre el gol a Inglaterra en 1986.

2- "(Lionel) Messi a veces juega para Messi. Todavía se olvida de sus compañeros. Muchas veces se convierte en 'Deportivo Messi' porque juega para él".

3- "Cuando vuelvo a ver el segundo gol a los ingleses me parece mentira". Sobre el segundo gol a Inglaterra en 1986.

4- "(Guillermo) Coppola es vivísimo. Fuma debajo del agua". Sobre su eterno representante.

5- "¿Sabés qué jugador hubiera sido si no me hubiera drogado?".

6- "Para mi ir a un Mundial es lo mismo que para un chico ir a Disney".

7- "Mi mamá me consideraba el mejor del mundo, así que si ella lo dice será verdad".

8- "Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y lo que siga en el campeonato este".

9- "Miren que me han puesto apodos, pero 'Pelusa' es el que más va conmigo porque me devuelve a la infancia en Fiorito. Me acuerdo de los Cebollitas, de los arcos de caña, cuando jugábamos solamente por la Coca y el sándwich. Eso era más puro".

10- "(Joseph) Blatter me quiere como un hijo. Sí... como un hijo de puta". Sobre el ex presidente de la FIFA.

11- "Si entreno todos los días, me desgarro hasta el hombro".

12- "Llegar al área y no poder patear al arco es como bailar con tu hermana".

13- "Jugar sin público es jugar adentro de un cementerio".

14- "He jugado el Barcelona - Real Madrid, pero el Boca - River es distinto. Es como que se me inflama el pecho. Es como dormir con Julia Roberts".

15- "La bronca es mi combustible".

16- "Al principio la droga te pone eufórico. Es como ganar un campeonato. Y pensás: mañana qué importa, si hoy gané el campeonato".

17- "Raquel Welch es una maravilla, no un gol".

18- "A Pele ya le gané, ahora que vuelva al museo". En relación a que el argentino ganó el premio al mejor jugador del Siglo XX para la FIFA a través de votación popular.

19- "Hoy no hablo muchachos. Tengo menos palabras que un telegrama".

20- "Este no es un partido despedida. Es un partido homenaje. Yo nunca me voy a ir del fútbol".

21- "A los que no creían en este equipo, con el perdón de las damas, que la chupen. Que la sigan chupando".

22- "Pase lo que pase y dirija quien dirija, la camiseta número 10 será siempre mía".

23- "Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida".

24- "Los dirigentes de Boca son más falsos que un dólar celeste".

25- "Cuando entré al Vaticano y vi todo ese oro me convertí en una bola de fuego".

26- "Pelé debutó con un pibe".

27- "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha".

28- "Me gusta pegarle a la gente cuando tiene las dos manos arriba. Cuando las tiene bajas, me gusta ayudarla".

29- "Ver jugar a Leo Messi es mejor que el sexo".

30- "¿El más hermoso de mis trofeos? El último, ya que es el más reciente".

31- "Me siento orgulloso de haber sido el mejor en Nápoles".

32- "Me encanta Escocia. Es un país donde no se ejecuta muy bien la sangre con Inglaterra".

33- "Juro por mis hijos que nunca me he drogado".

34- "Muchos caudillos del fútbol se cagaron encima en este templo de fútbol que es La Bombonera".

35- "Si yo no hubiera hecho las cosas malas que hice en mi vida, Pelé no llegaba ni segundo".

36- "Me había propuesto hacerle dos goles a (Hugo) Gatti, pero ahora que me dijo gordito le voy a meter cuatro".

37- "El otro día jugué un rato al fútbol y me di cuenta que tengo menos piernas que una foto carnet".

38- "Yo crecí en un barrio privado de Buenos Aires. Privado de luz, de agua, de teléfono..."

39- "Corro, me esfuerzo, pero sobre todo el diálogo con el balón".

40- "¿Hay una hembra Maradona? Sí, Ornella Muti".

41- "Por mi madre yo estaría dispuesto a matar o abandonar el fútbol. Ella es mi amor más grande".

42- "¿Mi sueño secreto? Conocer a la Princesa de Mónaco".

43- "Prefiero se huérfano a ser miembro de la FIFA".

44- "En nuestro tiempo, si uno miraba a la mujer de un compañero, en el vestuario se alternarían para darle un puñetazo".

45- "¿Neymar mejor que Messi? Pelé se tomó la pastilla equivocada".

46- "En la clínica hay uno que se cree Napoleón y otro Robinson Crusoe. ¡Y a mí no me creen que soy Maradona".

47- "Boca tiene menos definición que la televisión que teníamos en Fiorito".

48- "Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana".

49- "Te voy a contar un secreto (Peter) Shilton: fue con la mano". Sobre el primer gol a Inglaterra en 1986.

50- "Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra".

51- "Sin Claudia, hoy yo estaría en el jonca. La droga te mata. Te aniquila".

52- "Quiero festejar porque se cumplen seis años que no me drogo".

53- "(Julio) Grondona me mintió, (Carlos) Bilardo me traicionó".

54- "No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas".

55- "¿En contra de los homosexuales? Para nada. Es mejor que existan porque así dejan más mujeres libres para los que somos de verdad machos".

56- "Pelé es un esclavo. Le vendió su corazón a la FIFA".

57- "Mis hijas legítimas son Dalma y Gianina. Los demás hijos son de la plata o de la equivocación".

58- "A veces me agarran los bajones, pero pongo El Chavo (del 8) y se me pasa todo".