Ruggeri manifestó su rabia por audios del médico de Maradona: "Lo usaron para ser conocidos"

Oscar Ruggeri, ex compañero del fallecido Diego Maradona en las selección argentina, manifestó su rabia por los audios fltrados del médico que atendió al ídolo trasandino, Leopoldo Luque, en donde lo trataba despectivamente, en las semanas previas y en el mismo día de su muerte.

En su tribuna como comentarista en ESPN, Ruggeri atacó a Luque y cuestionó la supuesta amistad que tenía con el "Pelusa".

"Tengo entendido que él no es un médico que va, te opera y se va a la casa, supuestamente era el amigo, por lo que yo escuchaba. El único que Diego dejaba estar al lado, eran amigos. Eso me sorprendió a mí cuando escuché los audios. Cuando tu tienes un amigo no tiras cosas por tirar. Yo no lo podía creer", relató.

En la misma línea, agregó que no podía creer "que pase una cosa así. Qué loco tratar así a tu amigo".

Finalmente, apuntó que Luque y el entorno de Maradona sólo lo utilizó por su fama.

"Ese es típico de cuando nosotros decimos a veces que nos usan. Lo usaron y sí, lo usaron, para estar en la foto y después desaparecer. Para mí fue así. Lo usaron, se hicieron conocidos... ahora hay que ver. Te gusta estar al lado de esto, ahora hay que bancársela", sentenció el "Cabezón".