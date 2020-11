"Tucu" Hernández: Diego no murió, vivirá por siempre en nuestros corazones

El futbolista nacional Pedro Pablo Hernández llegó este jueves hasta la Casa Rosada para darle un último adiós a Diego Armando Maradona, a quien lleva tatuado en la piel debido a su origen argentino, y se mostró agradecido por la posibilidad de despedirse del astro.

"Gracias a Dios me pude despedir de una persona que me marcó de por vida, mínimo poder despedirme de la mejor manera. Dolido por lo que pasó, pero hay que seguir, no es fácil, pero la persona muere cuando se olvida y el Diego no será nunca olvidado", dijo el "Tucu" en diálogo con el micrófono de Al Aire Libre en Cooperativa.

Según le contó a nuestro corresponsal Gabriel Arias, le agradeció a la familia de Maradona "por la posiblidad de poder despedirme, les di mis condolencias y les di las gracias por todo lo que hicieron, fueron una parte importante del Diego y eso para nosotros no tiene precio, nos faltarán años para devolverle lo que nos dio a nosotros".

"Son todas cosas lindas las que nos dio, sobrepasar tantas cosas que pasó, no cualquiera lo hizo y él, con amor y sacrificio demostró que todo se puede, son superaciones que a cualquier persona lo enamoran e ilusiona, es un detalle poder llevarlo en la piel", explicó sobre su tatuaje del "10".

"El Diego no murió, vivirá por siempre en nuestros corazones", concluyó el seleccionado nacional, que forma parte del plantel de Independiente.