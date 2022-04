Barticciotto, a 27 años del "gol triste": Nunca me preparé para no festejarlo, me salió del alma

El histórico futbolista Marcelo Barticciotto recordó el "gol triste" que marcó por Universidad Católica a Colo Colo, el que cumple 27 años, desde el 15 de abril de 1995.

"Barti" expresó en su cuenta de Twitter: "Tengo el mayor respeto por Universidad Católica, un club al cual quiero mucho, y que me trató de la mejor forma, pero ese gol fué especial, nunca me preparé para no festejarlo, me salió del alma, y las cosas que salen del alma no tienen explicación".

Esa jornada, el encuentro terminó favorable a la UC por 2-1 ante el "Cacique", en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Revisa la publicación: