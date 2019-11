Barticciotto a José Antonio Kast: Tú no me vas a decir cómo se vive no llegando a fin de mes

El ex jugador y comentarista de nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto, tuvo una discusión con el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, en redes sociales.

Todo comenzó con una publicación en Twitter del retirado delantero, quien señaló en relación a las manifestaciones en nuestro país que "valen la pena los tacos, valen la pena los retrasos, valen la pena las marchas, vale la pena sacar la voz, valen la pena los cánticos, vale la pena la unión, valen la pena las cacerolas, pucha que valen la pena para que valga la pena vivir".

El otrora candidato presidencial le respondió al ídolo de Colo Colo, asegurando que "es fácil decirlo desde la posición de privilegio. No vives de propinas, ni de comisiones en el empleo; no esperas horas en un consultorio; no tienes el local que te costó la vida construir destruido y a merced de un grupo de vándalos. Es fácil llamar a luchar y no sufrir los costos".

Esto generó la molestia del "Barti", quien le replicó afirmando que "gracias al fútbol no, pero de niño sí, y mi papá lo hizo también y tú no me vas a decir como se vive no llegando a fin de mes, ¿o tú viviste así alguna vez?".

La discusión de Marcelo Barticciotto con José Antonio Kast en Twitter:

