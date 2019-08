Barticciotto: El proyecto del estadio va mucho más allá de mi relación con Blanco y Negro

El histórico ex jugador y técnico de Colo Colo Marcelo Barticciotto, tras su presentación como coordinador general del proyecto del nuevo Estadio Monumental, entregó detalles sobre el plan que tiene el club en este tema, aclarando tanmbién que su función es externa al directorio de Blanco y Negro.

Barticciotto, en conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, dijo que "lo que acá hay que separar es que no estoy trabajando con Blanco y Negro, no voy a recibir sueldo. A mí me trajo el Club Social y Blanco y Negro aceptó y la presencia de Harold Mayne-Nicholls me da mucha confianza".

Además, añadió que "este proyecto va mucho más allá de mi relación con ByN. Esto va a ser un legado que, lo más probable es que no lo disfrutemos nosotros, porque es un proceso a largo plazo, que se espera esté para 30 años".

Junto con esto, el también comentarista de Al Aire Libre, dijo desconocer si es que el bloque de Gabriel Ruiz-Tagle y Leonidas Vial están de acuerdo con esto, aunque señaló que "yo creo que fue unánime. Más allá que el directorio de Blanco y Negro, que me presentaron hoy a dos personas del directorio. Yo con quien llegué a acuerdo fue con el club social, con Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls".

Su función y detalles del proyecto del nuevo Monumental

Más alla de su relación con Blanco y Negro, el campeón de América en 1991, detalló que su función será la de "coordinador general y quiero pedirle a la gente que confíe, que yo voy a estar atornillando con todo para que funcione".

"Quiero ser una mosca en la oreja para ellos que se comprometieron. Sé que la gente confía mucho en mi y no quiero decepcionarlos, porque las promesas ddeben cumplirse", sumó a lo anterior Barticciotto.

Sobre el proyecto, dijo que "la idea es que se haga un estadio nuevo, el cual tenga estándares de los más modernos del mundo y que pueda ser parte del Mundial 2030, si es que Chile lo organiza, junto a Argentina, Paraguay y Uruguay. El financiamiento será de varias partes, es muy difícil hacerlo sin privados, pero el estadio seguirá siendo Monumental".

"La idea es bajar la cancha, porque se pierde la visión para miles de personas. La idea es que sea un estadio nuevo y que vaya por etapas. La idea no es cerrarlo", cerró.

Sus sensaciones al regresar al Monumental

Finalmente, Barticciotto comentó sobre sus sensaciones al regresar al Estadio Monumental y sostuvo que "volví a ver la cancha, pude ver los camarines de nuevo, la sala de conferencia no la conocía, hay muchos cambios".

"Me encontré con gente conocida. Sin duda que la sangre tira, pero es una responsabilidad muy grande, por eso yo voy a estar atrás de Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls", añadió.

Sobre un posible regreso a trabajar en Colo Colo, el ex futbolista también comentó en conferencia de prensa que "uno no tiene que cerrarle la puerta a nada, pero trabajar de la mano del Club Social es lo mejor que me puede pasar, estoy dispuesto y siempre lo estuve en trabajar para la gente".

"Los grandes del continente tienen más de 60.000 socios al día y jugar con estadio lleno, Colo Colo lo puede hacer, este mega proyecto vaya de la mano con lo deportivo, ahí se encargan otras personas, proyectar a Colo Colo no solo en tema infraestructura", cerró.