Marcelo Barticciotto: La falta de equidad es una forma de maltrato, votemos y cambiemos

El ídolo de Colo Colo y panelista de Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Barticciotto, reflexionó sobre el primer día de elecciones para alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes con un potente mensaje en redes sociales.

"La falta de equidad es una forma de maltrato, votemos y cambiemos. Si votas solo por ti y no piensas en los demás, no entendiste nada", publicó el ex jugador en su cuenta de Twitter.

De acuerdo a datos entregados por el Servel, este sábado votaron 3.040.073 personas, cerca de un 20 por ciento de participación ciudadana en el proceso.

Para este domingo, el Servel hizo un llamado a la ciudadanía a votar informada y a participar de los sufragios.

El mensaje de Barticciotto