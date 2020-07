Angel Cappa: Bielsa tranquilamente podría dirigir a Barcelona, siempre intenta jugar bien al fútbol

El ex entrenador argentino Angel Cappa se deshizo en elogios hacia Marcelo Bielsa, luego su reciente ascenso a la Premier League al mando de Leeds United, e incluso dijo que tiene facultades para dirigir a Barcelona.

En diálogo con el programa "Súper Fútbol" de TyC Sports, Cappa señaló que "Bielsa tranquilamente podría entrenar al Barcelona. Está dentro de la familia de los que siempre intentan jugar bien al fútbol".

Cappa también analizó el cierre de la temporada del elenco "blaugrana", en el que milita el chileno Arturo Vidal, y señaló que "están pasando una crisis de juego tremenda. De todos modos, Lionel Messi sigue siendo fundamental. Si no es por Messi, salen quintos o séptimos. Los salvó en infinidad de partidos".

Finalmente tuvo palabras para Diego Simeone, quien nuevamente tuvo una buena temporada al mando de Atlético de Madrid: "Representa al fútbol argentino, pero no la identidad del fútbol argentino. Lo admiro por todo lo que consiguió, pero ese fútbol a mí no me interesa", cerró.