Bielsa: "Cuanto más adversa sea la situación, más comprometido estoy"

El argentino Marcelo Bielsa, técnico de Leeds United, no se plantea irse a mitad de temporada pese al mal momento del equipo, que, tras el 6-0 que le metió el Liverpool, es el conjunto más goleado de la Premier League.



"Cuanto más adversa sea la situación, más comprometido estoy para encararla", dijo Bielsa en rueda de prensa.



"En estos cuatro años que he estado aquí, he recibido las mismas críticas. Esta vez están mucho más justificadas porque lo que está ocurriendo está siendo peor. Pero son los mismos problemas que siempre hemos tenido en algún punto y que siempre hemos sido capaces de superar", añadió.



Bielsa dijo que no es posible cambiar su modelo de juego y presentar un estilo más defensivo. "Está demostrado que este estilo puede funcionar en la Premier", dijo Bielsa, recordando la temporada pasada, cuando el equipo terminó noveno.



"En momentos como este, cuando se ha perdido la confianza en el líder, lo cual es natural, ¿cómo voy a defenderme con un equipo que es el que más ha concedido en la Premier? Es algo que trato de solucionar. Lo reitero, si eres el líder en una mala situación, nadie cree en ti, pero te puedo decir una cosa: si paro de creer en lo que creo, la situación, en lugar de mejorar, va a empeorar", explicó el argentino.



El Leeds es ahora mismo décimo quinto en la tabla, con tres puntos de ventaja respecto a la zona de descenso.