Bielsa hizo duros comentarios contra la prensa por cómo abordaron los incidentes entre Uruguay y Colombia

Evidentemente molesto es que Marcelo Bielsa abordó este viernes la rueda de prensa en la antesala del partido por el tercer puesto de Copa América, instancia en la que apuntó a los medios a causa de las consecuencias que sigue arrojando los incidentes de la semifinal entre Uruguay y Colombia.

El DT de la Celeste manifestó su enfado por la manera en que la prensa ha abordado las sanciones que pueden recaer en los jugadores del seleccionado que dirige, esto por sobre la reacción que el manifestó "fue natural" para proteger a las familias de los involucrados en medio de la caótica escena que dejó el post partido con los colombianos en Charlotte.

A raíz de esto, es que algunos periodistas presentes en la conferencia no estuvieron de acuerdo con la postura de Bielsa, algo que al experimentado estratega pareció no importarle, para seguir con su descargo.

"El periodismo responde a intereses y responde a lo que le conviene, al poder. Hay una porción del periodismo ecuánime y otra porción, comprada, que responde a los intereses de lo que el poder provoca, qué provoca, dinero", lanzó Bielsa con un tono de bastante enojo.

Bielsa no escatimó en sus dardos a la prensa

La palabra del Marcelo Bielsa no se detuvo en el emplazamiento a la prensa, agregando que: "Lo primero que yo dije, es que no sé en qué proporción, pero sí que hay un porcentaje del periodismo que no dice lo que debe decir y otra que dice lo que no debe decir. No soy estúpido".

"Hacer conferencias de prensa para decir que las canchas están perfectas y no lo están. Esto es una plaga de mentirosos. Scaloni habló una vez y le dijeron, no hables más. Los jugadores no pueden hablar. Todos amenazados", enfatizó el entrenador de Uruguay en su descargo.