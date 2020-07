Diego Cagna cargó contra Bielsa: Hay jugadores que han renunciado a la selección por él

El ex director técnico de Colo Colo Diego Cagna criticó a Marcelo Bielsa y minimizó el ascenso obtenido con Leeds United en Inglaterra, tal como hace algunos días lo hizo Gerardo Pelusso.

"Escuché hace poco a Pelusso y (Horacio) Pagani que dijeron que lo de Bielsa solo fue un ascenso, pero no una copa del mundo, y es verdad. Lo que pasa es que Marcelo genera cosas en los jugadores que ha dirigido y por eso resuena. Pero también he sabido que hay jugadores que han renunciado a la selección por él", dijo Cagna en diálogo con TNT Sports.

Además, contó una experiencia personal con el rosarino: "Yo no soy de volverme loco ni fanatizarme. A mi gusto en un equipo Bielsa es difícil por su obsesión, en la Selección es más llevadero. Pasé cosa raras con él, en la Selección habíamos jugado un amistoso y me llevó a hablar caminando solos y me marcó todo lo que hice mal. Cuando le pregunté si no había hecho nada bien me dijo que eso no me lo iba a decir; al otro día me dijo: 'Estuve viendo el video, jugó bien'. Y se fue".