Dueño de Leeds y su relación con Bielsa: No es fácil trabajar con él, a veces he tenido que pelear

El italiano Andrea Radrizzani, empresario dueño de Leeds United, reveló detalles de su relación con el entrenador argentino Marcelo Bielsa y aseguró que la próxima semana se definirá su continuidad.

En conversación con Corriere Della Sera, el propietario del club aseguró sobre el "Loco" que "es un hombre particular. Con reglas estrictas. Meticuloso, filósofo, gran conocedor del fútbol. No es fácil trabajar con él, a veces he tenido que pelear, porque para mí el club es lo primero".

"Es un entrenador extraordinario. ¿Si se quedará? A ver, decidiremos la semana que viene. Depende de ambos. Por ahora existe la voluntad. Pero debemos sentarnos cara a cara", agregó.

En relación a posibles refuerzos, Radriazzani reveló que "busqué a Zlatan (Ibrahimovic) en enero, sí. El fue muy honesto. Pero entendió que el fútbol inglés quizás no sea ideal para él en este momento de su carrera. Jugador extraordinario".

"Con (Edinson) Cavani la idea está ahí. Pero no somos los únicos. Pero queremos que los jugadores jóvenes crezcan, ese es nuestro perfil", indicó.